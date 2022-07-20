В Энергодаре пожар в районе военной базы оккупантов на Запорожской АЭС, - СМИ
Жители Энергодара сообщили о взрыве и дыме в районе Запорожской АЭС, где расположена военная база россиян
Об этом пишет "Общественное. Запорожье".
"Жители временно оккупированного Энергодара сообщают о том, что видят дым в районе военной базы россиян", - говорится в сообщении.
Местное издание "Запорожье. Инфо" тоже сообщает об инциденте:
"За атомными блоками, где расположена база россиян, раздался взрыв. Сейчас оттуда поднимается черный дым".
И потом добавляет, что дым почти рассеялся. Что именно случилось – пока неизвестно.
Комментариев от городского головы Дмитрия Орлова и главы Запорожской ОВА Александра Старуха пока не было.
В то же время российские пропагандисты сообщают, что удар был нанесен с украинского беспилотника. Оккупанты уверяют, что "прилетели" 3 дрона-камикадзе.
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