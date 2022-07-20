Об этом пишет "Общественное. Запорожье".

"Жители временно оккупированного Энергодара сообщают о том, что видят дым в районе военной базы россиян", - говорится в сообщении.

Местное издание "Запорожье. Инфо" тоже сообщает об инциденте:

"За атомными блоками, где расположена база россиян, раздался взрыв. Сейчас оттуда поднимается черный дым".

И потом добавляет, что дым почти рассеялся. Что именно случилось – пока неизвестно.

Комментариев от городского головы Дмитрия Орлова и главы Запорожской ОВА Александра Старуха пока не было.

В то же время российские пропагандисты сообщают, что удар был нанесен с украинского беспилотника. Оккупанты уверяют, что "прилетели" 3 дрона-камикадзе.

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