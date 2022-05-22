В Энергодаре партизаны подорвали российского "мэра", члена ОПЗЖ Шевчика
В Энергодаре 22 мая подорвали оккупационного мэра Андрея Шевчика вместе с охранниками, в результате чего их госпитализировали
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме .
"Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на ул. Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести", - отметил он.
Взрывной волной из подъезда вынесло входную дверь
При взрыве жители подъезда не пострадали. По словам Дмитрия Орлова, это свидетельствует о том, что ждали именно Андрея Шевчика и хотели подорвать его.
Андрей Шевчик
Как сообщает Энергодарский горсовет , оккупационный "мэр" является членом ОПЗЖ.
- В оккупированном Энергодаре Запорожской области местные предприниматели заставляют платить "налоги" россиянам и договариваться с самопровозглашенным главой администрации Андреем Шевчиком.
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