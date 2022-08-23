Об этом информирует в телеграмме Энергоатом .



"Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС - слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин", - говорится в сообщении.

26-летний мужчина был госпитализирован. Впоследствии в реанимации пострадавший от полученных ран умер.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в пресс-службе.

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