В Энергодаре от российских обстрелов погиб работник Запорожской АЭС
22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции
Об этом информирует в телеграмме Энергоатом .
"Вчера, 22 августа 2022 года, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения работник Запорожской АЭС - слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин", - говорится в сообщении.
26-летний мужчина был госпитализирован. Впоследствии в реанимации пострадавший от полученных ран умер.
"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в пресс-службе.
- Глава спецкомитета по обороне палаты общин Британии Тобиас Эллвуд заявил , что в случае утечки радиации из-за атаки РФ на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.
- 18 августа украинская разведка предупредила о возможных провокациях России на территории ЗАЭС.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о наличии условий для визита на ЗАЭС миссии МАГАТЭ и необходимости демилитаризации станции. Он призвал Россию не отсоединять ЗАЭС от электросетей Украины .
- 20 августа в результате обстрелов ЗАЭС повреждения получила эстакада , по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки, в здании выбиты окна.
- Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, сказала , что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября.
- 21 августа сообщалось, что Россия из-за шантажа по Запорожской атомной электростанции хочет снизить темпы поставки оружия Украине и склонить украинские власти к переговорам.
- 22 августа эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная выразила убеждение , что ядерного взрыва на Запорожской атомной электростанции не будет.
- 22 августа минометными обстрелами в Энергодаре поврежден центральный тепловой пункт, есть сообщения об одном погибшем и нескольких раненых.
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