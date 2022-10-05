В Энергодаре оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росатомом
Во временно оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, работников станции заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росатомом
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работников угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии Росатом", - рассказали в ВСУ.
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