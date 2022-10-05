Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работников угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии Росатом", - рассказали в ВСУ.

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5 октября российский агрессор продолжает наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С начала суток, 5 октября, российский агрессор нанес 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины.

В результате украинского контрнаступления в Херсонской области российский агрессор вынужден эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр.

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