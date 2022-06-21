Об этом сообщает городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

По данным Орлова, Троян под давлением захватчиков дал интервью пророссийским СМИ и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной.

Как сообщает мэр, глава пожарной части в ближайшее время вернется к работе.

Напомним, 18 мая в Энергодаре оккупанты взяли в плен руководителя пожарной части Виталия Трояна. Его коллеги и подчиненные вышли на протест с требованием освободить похищенного начальника