В Энергодаре оккупанты выпустили из плена начальника пожарной части Трояна
Российские захватчики выпустили из плена начальника пожарной части оккупированного Энергодара Виталия Трояна, похищенного почти месяц назад
Об этом сообщает городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
По данным Орлова, Троян под давлением захватчиков дал интервью пророссийским СМИ и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной.
Как сообщает мэр, глава пожарной части в ближайшее время вернется к работе.
- Напомним, 18 мая в Энергодаре оккупанты взяли в плен руководителя пожарной части Виталия Трояна. Его коллеги и подчиненные вышли на протест с требованием освободить похищенного начальника
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