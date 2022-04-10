В Энергодаре оккупанты создали радиостанцию "Радио России" и распространяют пропаганду, а в Мелитополе воруют сельхозтехнику и везут в сторону Крыма

Об этом сообщили в Запорожской ОВА .



По состоянию на утро 10 апреля в Запорожской области ВСУ ликвидировали 17 оккупантов, танк, боевую бронированную машину, 5 автомобилей и три 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы. Возле Малиновки тероборона совместно с военными уничтожили танк Т-72, автомобиль ремонта бронетехники МТО-80 оккупантов.



"В Энергодаре врагу удалось создать радиостанцию "Радио россии", на волнах которой распространяют неправдивую и искаженную информацию, вражескую пропаганду и крутят песни, воспевающие путина и величие рф. Кроме того, оккупанты с пропагандистской целью распространяют фото, как они раздают якобі гумпомощь от россии пенсионерам города. Судя по фото, продукты доставили только четверым. В то же время враги разыскивают и похищают мужчин Васильевского района, предъявляя им надуманные обвинения в убийствах и терроризме", - отметили в ОВА.



Кроме того, россияне продолжают заниматься мародерством по всей захваченной части Запорожской области. В Мелитополе оккупанты вывозят всю рабочую сельхозтехнику в сторону временно оккупированного Крыма. Также они украли у крестьян 4 фуры селитры.



"Однако украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно вытесняют вражеские войска на отдельных направлениях в Запорожской области. Поэтому сохраняем спокойствие! Поддерживаем наших защитников", - отметили в Запорожской ОВА.

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