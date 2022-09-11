В Энергодаре оккупанты советуют коллаборантам бежать из города

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

По словам мэра, такие сообщения, скорее всего, адресованы в первую очередь коллаборантам, активно сотрудничающим с оккупантами.

"Советуем изменникам воспользоваться призывом военных РФ, которые уже скоро будут бежать в том же направлении. Потому что у вас есть только два варианта: либо бежать, либо дождаться прихода ВСУ и встретиться с нашими защитниками лично", - добавил Орлов.

11 сентября украинская разведка заявила, что командование западной группировки ВС РФ отстранено из-за серии поражений в результате наступления Украины. В настоящее время оперативный состав УВ "центр" переместился из Луганска в командный пункт западной группировки.

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