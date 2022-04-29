В Энергодаре оккупанты собирают глав ОСМД, чтобы требовать персональные данные жителей, мэр призвал людей никому не сообщать личную информацию
В Энергодаре на Запорожье 29 апреля коллаборанты самопровозглашенной горадминистрации собирают глав ОСМД, чтобы потребовать персональные сведения о жителях, мэр Дмитрий Орлов просит не идти на собрание и не давать своих данных
Об этом он написал в телеграмме.
"Сегодня коллаборанты незаконной городской администрации собирают глав ОСМД. Есть понимание, что это делают для того, чтобы под давлением требовать у них персональные данные жителей", - отметил Дмитрий Орлов.
Он призвал горожан не идти на собрание и не давать никому свои паспортные данные.
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