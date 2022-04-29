В Энергодаре оккупанты собирают глав ОСМД, чтобы требовать персональные данные жителей, мэр призвал людей никому не сообщать личную информацию

Об этом он написал в телеграмме.



"Сегодня коллаборанты незаконной городской администрации собирают глав ОСМД. Есть понимание, что это делают для того, чтобы под давлением требовать у них персональные данные жителей", - отметил Дмитрий Орлов.



Он призвал горожан не идти на собрание и не давать никому свои паспортные данные.

7 апреля в Энергодаре кафиры начали создавать фейковые органы власти.

27 апреля прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату, возглавившему оккупационные власти в тимасово захваченном Энергодаре на Запорожье.

29 апреля в целях безопасности мэр Энергодара вместе с командой выехали в Запорожье. Они управляют городом отдаленно.

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