В Энергодаре оккупанты разрушили памятник Героям Небесной Сотни
Памятник состоял из герба Украины и двух стел, на которых написано: "Слава Украине! Героям Слава!"
Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV.
"Рашистские убийцы в Энергодаре разрушили памятник Героям Небесной Сотни", - подписал видео Андрей Цаплиенко.
На видео видно, как на бронированной машине оккупанты наехали на памятник и как он упал.
- Напомним, Энергодарский телеканал отказался сотрудничать с оккупантами и прекратил вещание
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