В Энергодаре оккупанты разрушили памятник Героям Небесной Сотни

Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV.

"Рашистские убийцы в Энергодаре разрушили памятник Героям Небесной Сотни", - подписал видео Андрей Цаплиенко.

На видео видно, как на бронированной машине оккупанты наехали на памятник и как он упал.

Напомним, Энергодарский телеканал отказался сотрудничать с оккупантами и прекратил вещание