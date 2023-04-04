Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Также оккупанты заставляют работников ЗАЭС оформлять паспорта РФ.

"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают", - рассказали в ЦНС.

Там отметили, что особое внимание захватчики уделяют тем, кто не заключил договор с Росатомом. При этом оккупанты не могут уволить всех работников станции за неимением высококвалифицированных специалистов, которые могли бы занять их места.