В Энергодаре оккупанты похищают сотрудников ЗАЭС для "профилактических бесед" в застенках, – ЦНС
Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Также оккупанты заставляют работников ЗАЭС оформлять паспорта РФ.
"Враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают", - рассказали в ЦНС.
Там отметили, что особое внимание захватчики уделяют тем, кто не заключил договор с Росатомом. При этом оккупанты не могут уволить всех работников станции за неимением высококвалифицированных специалистов, которые могли бы занять их места.
- Во время последнего визита в ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси сказал, что станцию защитить невозможно.
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