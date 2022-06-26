Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграмме .

"Бизнес на крови делают рашисты в оккупированном Энергодаре и ближайших селах района. Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть - это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, бьют, удерживают в заключении неделями, а иногда даже месяцами.Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников", - отметил он.

По словам мэра, на самом деле россиянам безразлично на позицию, место работы пленных, то, участвовали ли они в самообороне Энергодара. Оккупанты ищут повод, чтобы взять в плен человека, и тогда выйти на свободу без физического или материального ущерба удается редко. Также сейчас стали похищать не только мужчин, но и женщин. Кроме пленения по политическим причинам, россияне похищают горожан ради денег.

"Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тыс. грн. Эти деньги требуют оплатить самим пленным или их родственникам. За последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только обострилась. Ежедневно мы получаем два-три. сообщение о новых случаях похищения людей "Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую рисуют оккупанты на своих телевизионных и телеграмм-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", - подчеркнул Дмитрий Орлов.

22 июня Энергоатом сообщил, что в Энергодаре оккупанты продолжают массово похищать горожан и работников ЗАЭС, и это приобретает катастрофические масштабы.

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