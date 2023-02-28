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В Энергодаре оккупанты ограничивают подачу тепла и горячей воды в дома горожан, - Генштаб

28 февраля, 2023 вторник
18:41
война с Россией

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, через ограничение подачи теплоснабжения и горячей воды в дома

Об этом сообщили в Facebook во вторник, 28 февраля.

После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта.

За сутки россияне нанесли ракетный и 2 авиационных удара, более 20 раз обстреливали территорию Украины из РСЗО

"В течение суток противник нанес ракетный и 2 авиационных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино Сумской области; Гатище, Ветеринарное, Стрелечье, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Федоровка Донецкой области.

Бахмутское направление: вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Майорск и Зализное.

Авдеевское и Шахтерское направления: противник обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Пострадали, в частности, Времовка, Зеленое поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка на Запорожье, а также Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов

"Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили район сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов", - говорится в сообщении.

  • 28 февраля стало известно, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне заставляют школы включать гимн России перед уроками, а детей писать письма вражеской армии.
военные силы Украины
оккупированные территории
Энергодар
Военные новости
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