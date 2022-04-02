В Энергодаре оккупанты обстреляли из минометов мирный проукраинский митинг, известно о четырех раненых

Об этом рассказали в Энергоатоме .



"В Энергодаре серия громких взрывов!" - говорится в заявлении.



Как отметил телеграмм-канал Энергодар , утром 2 апреля жители собрались на мирный проукраинский митинг, они общались и пели гимн.



"За этим наблюдали русскофашистские оккупанты. Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных. Через несколько минут город вздрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Напуганные энергодарцы начали бежать в разные стороны", - говорится в сообщении.



Сирены автомобилей раздавались даже на улицах, удаленных от места взрыва.



В городе начали глушить связь, исчез ведущий интернет и стали невозможны телефонные звонки.



"В настоящее время известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами - из-за устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей по мирным жителям в районе БК "Современник"", - отметили в телеграмм-канале.



Энергоатом сообщил о четырех раненых в результате российских обстрелов и взрывов.



"Местные медики делают все от них зависящее в трудных условиях почти полного отсутствия лекарств и материалов и пытаются спасти им жизнь и здоровье. Некоторых пострадавших сегодня отпустят домой после необходимых процедур", - отметили на предприятии.





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