В Энергодаре оккупанты начали создавать фейковые органы власти

Об этом сообщает Энергоатом.

"Да, сначала 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали главой администрации города" А. Шевчика, поддерживающего российскую оккупацию, после чего тот своим "приказом" единолично "уволил" законно избранного мэра Энергодара Орлова и "распустил" все легитимное руководство города", – говорится в сообщении.

В Энергоатоме обратили внимание, что на такое установление "власти" приспешниками оккупантов должным образом отреагирует украинское правосудие. Отмечают, что никакой юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.



"На них вообще не стоит и обращать внимание, а тем более – воспринимать серьезно и признавать. Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика-формализация коллаборантов и документирование их преступлений", – добавляют в сообщении.

ВСУ контролируют ситуацию в Запорожском направлении и уничтожают вражескую технику, из которой оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и украинские позиции. Но стало известно, что в Токмаке россияне заставляют медработников подписывать "контракты" на работу с Минздравом РФ, а в Мелитопольском районе не пускают гумгрузы и блокируют выдачу лекарств.