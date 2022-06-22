Об этом сообщаетlb.ua.

Российские захватчики провели собрание в гимназии №2 Энергодара. Оккупанты рассказали, как собираются обучать детей в новом учебном году и об "основных учебных стандартах РФ".

"На собрании оккупанты объявили, что к новому учебному году собираются открыть все школы и детсады. А еще - выдавать выпускникам 9-х и 11-х классов аттестаты российского образца, с которыми энергодарские дети будут иметь право поступать в захваченный Мелитопольский государственный университет и учебные заведения на территории РФ", - сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Подавляющее большинство присутствующих родителей пришли на собрание только для того, чтобы лично услышать, что именно готовят для них оккупанты, от перспективы получить документы от россиян – люди не в восторге.

Мэр Энергодара также пообещал в ближайшие дни объяснить, как пройдет получение аттестатов государственного украинского образца.

21 июня захватчики выпустили из плена начальника пожарной части оккупированного Энергодара Виталия Трояна , которого похитили почти месяц назад.