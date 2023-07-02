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В Энергодаре нет укрытий на случай инцидента на ЗАЭС, - мэр

2 июля, 2023 воскресенье
21:58
Война с Россией

В случаях ядерного и реактивного инцидента в Энергодаре не предполагается использование укрытий, но будет полная эвакуация местных жителей

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пишет Украинское Радио.

В городе не было проектно предусмотрено, что ЗАЭС может быть атакована военным путем. В Энергодаре не предусмотрены укрытия в подвальных помещениях. Но сейчас эту ситуацию изменить невозможно в связи с военными действиями и оккупацией.

"В любых случаях ядерного и радиационного характера на станции, предусмотренные в регламентах и инструкциях, город Энергодар категоричен. Он не предусматривает укрытий, а предусматривает полную эвакуацию из города в соответствии с розой ветров, погодными условиями, которые будут к тому времени. Укрытия есть только в промышленных помещениях на атомной, тепловой станции, заводах, рядом расположенных", - сказал Орлов.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

Утром ГУР сообщало, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

1 июля в Институте изучения войны оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС. Аналитики утверждают, что российская армия маловероятно может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС, однако опыт подрыва Каховской ГЭС может показать обратное.

Украина
оккупированные территории
Энергодар
Запорожская АЕС
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