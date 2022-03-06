В Энергодаре не работает Vodafone и есть перебои в работе интернета, - мэр Орлов
Посостоянию на 6 марта в Энергодаре Запорожской области не работает мобильный оператор Vodafone и есть проблемы с работой интернет-провайдеров
Об этом заявил мэр города Дмитрий Орлов.
"В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone", – сообщил он.
По пока еще не подтвержденной информации, такая же ситуация в соседнем Днепрорудном и окрестных населенных пунктах. Причины отсутствия мобильной связи пытаются выяснить.
"Также в Энергодаре есть проблема с работой Интернет-провайдеров", - добавил Дмитрий Орлов.
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