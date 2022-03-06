В Энергодаре не работает Vodafone и есть перебои в работе интернета, - мэр Орлов

Об этом заявил мэр города Дмитрий Орлов.



"В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone", – сообщил он.



По пока еще не подтвержденной информации, такая же ситуация в соседнем Днепрорудном и окрестных населенных пунктах. Причины отсутствия мобильной связи пытаются выяснить.



"Также в Энергодаре есть проблема с работой Интернет-провайдеров", - добавил Дмитрий Орлов.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

4 марта в Энергодаре не было чужаков и обстрелов, а на ЗАЭС радиационный фон был в норме, однако жителей призывали меньше находиться на улице.

5 марта в сети появились фотографии Запорожской АЭС в Энергодаре после атаки российских оккупантов.

Российские войска остаются в Энергодаре и контролируют АЭС.

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