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В Энергодаре и других населенных пунктах Запорожской области проблемы со связью и продуктами питания, - мэр Орлов
В Энергодаре и других населенных пунктах Запорожской области проблемы со связью и снабжением продуктами питания, однако еду продают на улицах. В случае критической ситуации откроют общественные столовые
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов .
"Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций. Все еще остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и других населенных пунктах области. С продуктами питания сложно из-за отсутствия поставок", - написал он.
По словам мэра, хлеб пекут, а овощи и другие сельхозпродукты продают на улицах Энергодара, во дворах и возле магазинов. Назвать точные места продаж невозможно из-за отсутствия полной коммуникации.
В случае критической ситуации в школах откроют общественные столовые, где раз в день смогут поесть те, у кого вообще не осталось продуктов. Если такие случаи происходят сейчас и ситуация критична, Дмитрий Орлов советует обращаться к председателям ОСМД.
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