В Энергодаре и других населенных пунктах Запорожской области проблемы со связью и продуктами питания, - мэр Орлов

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов .

Напомним, ночью 4 марта российские оккупанты атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

4 марта в Энергодаре не было захватчиков и обстрелов, а на ЗАЭС радиационный фон был в норме, однако жителей призывали меньше находиться на улице.

5 марта в сети появились фотографии Запорожской АЭС в Энергодаре после атаки российских захватчиков.

Российские войска остаются в Энергодаре и контролируют АЭС.

В Энергодаре не работает Vodafone и есть перебои в работе интернета.

"Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций. Все еще остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и других населенных пунктах области. С продуктами питания сложно из-за отсутствия поставок", - написал он.По словам мэра, хлеб пекут, а овощи и другие сельхозпродукты продают на улицах Энергодара, во дворах и возле магазинов. Назвать точные места продаж невозможно из-за отсутствия полной коммуникации.В случае критической ситуации в школах откроют общественные столовые, где раз в день смогут поесть те, у кого вообще не осталось продуктов. Если такие случаи происходят сейчас и ситуация критична, Дмитрий Орлов советует обращаться к председателям ОСМД.

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