В Энергодаре, где захватчики похитили заммэра, прошел митинг с требованием его освободить
Возле горсовета Энергодара собрались сотни горожан с украинскими флагами, скандировавшие "Свободу Самойдюку!"
Об этом сообщает Энергоатом, передает Еспресо. TV.
"В Энергодаре, где российские военные похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка, проходит митинг с требованием его освободить", - говорится в сообщении.
По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, по меньшей мере полторы тысячи энергодарцев мгновенно откликнулись на призыв и менее чем через час собрались у исполкома на мирную акцию протеста. Они пришли сказать "Нет!" произволу оккупантов и в очередной раз утвердить несомненную истину, что Энергодар был и будет оставаться Украиной!
Несмотря на исключительно мирный характер акции, в конце концов, когда люди начали расходиться по домам, приехали российские военные и пытались захватить нескольких участников мероприятия и затолдкнуть их в машину. Но сотни людей стали плотной стеной и буквально отбили своих земляков! Захватчики начали стрелять в воздух, а потом были вынуждены оставить свои попытки задержать мирных граждан.
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