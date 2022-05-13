В Энергодаре 13 мая будет работать гумкоридор для выезда на оккупированную территорию в районе Каменского
С 10:00 до 15:00 13 мая будет работать гумкоридор для эвакуации из Энергодара в временно оккупированную территорию в районе Каменского
Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов .
"13 мая с 10.00 до 15.00 будет открыт зеленый коридор для желающих выехать на территорию подконтрольную противникам в районе Камянское", - подчеркнул он.
Дмитрий Орлов призвал следить за ситуацией в безопасности, ведь в случае ее смены коридор закроют.
- 6 мая жителей Энергодара предупредили о возможных провокациях оккупантов от имени Новой почты.
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