Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов .

"13 мая с 10.00 до 15.00 будет открыт зеленый коридор для желающих выехать на территорию подконтрольную противникам в районе Камянское", - подчеркнул он.

Дмитрий Орлов призвал следить за ситуацией в безопасности, ведь в случае ее смены коридор закроют.

6 мая жителей Энергодара предупредили о возможных провокациях оккупантов от имени Новой почты.

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