В Энергоатоме спрогнозировали ситуацию в энергосистеме Украины в сентябре
Энергосистема Украины, вероятнее всего, не будет иметь дефицита мощности в сентябре. Причина – включение в работу шестого из девяти доступных энергоблоков АЭС
Об этом заявил журналистам президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина .
"Думаю, сентябрь будет бездефицитным. 1000 МВт, которые мы сейчас добавили, - это большая мощность. Вспомните прошлый февраль: отключения прекратились, когда мы подключили блок-тысячник", - сказал он.
В то же время Котин отметил, что через 10 дней планируется подключение седьмого блока, мощность которого составляет также 1000 МВт, а в течение ориентировочно месяца – еще двух.
"Начали пусковые операции на седьмом блоке. После его включения общая мощность будет 6,4 ГВт. Затем с двумя оставшимися блоками выйдем на 7,4-7,6 ГВт. И так будем работать до лета", - сказал президент Энергоатома.
Следует отметить, что в последнее время Украина ежедневно берет аварийную помощь из энергосистем стран Европы из-за дефицита электроэнергии. К примеру, вечером 29 августа спрос на электроэнергию в Украине на 0,7% превысил предыдущий рекордный показатель 28 августа. Была применена аварийная помощь из Румынии и Польши.
- Ранее стало известно, что Украина в ожидании нового отопительного сезона и возможных массированных атак врага формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
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