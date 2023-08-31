В Энергоатоме спрогнозировали ситуацию в энергосистеме Украины в сентябре

Об этом заявил журналистам президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина .

"Думаю, сентябрь будет бездефицитным. 1000 МВт, которые мы сейчас добавили, - это большая мощность. Вспомните прошлый февраль: отключения прекратились, когда мы подключили блок-тысячник", - сказал он.

В то же время Котин отметил, что через 10 дней планируется подключение седьмого блока, мощность которого составляет также 1000 МВт, а в течение ориентировочно месяца – еще двух.

"Начали пусковые операции на седьмом блоке. После его включения общая мощность будет 6,4 ГВт. Затем с двумя оставшимися блоками выйдем на 7,4-7,6 ГВт. И так будем работать до лета", - сказал президент Энергоатома.

Следует отметить, что в последнее время Украина ежедневно берет аварийную помощь из энергосистем стран Европы из-за дефицита электроэнергии. К примеру, вечером 29 августа спрос на электроэнергию в Украине на 0,7% превысил предыдущий рекордный показатель 28 августа. Была применена аварийная помощь из Румынии и Польши.