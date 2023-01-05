Об этом заявил глава Энергоатома Петр Котин в интервью Bloomberg .

"Мы не считаем это реалистичным", - сказал Котин в ответ на просьбу прокомментировать создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

По его словам, наиболее вероятным сценарием является возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины военным путем. Для этого, по мнению Котина, сначала ВСУ нужно освободить Мелитополь, тогда у россиян не останется иного выбора, кроме как покинуть территорию станции.

Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко говорил, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции – 6 энергоблоков, которые еще в феврале 2022 года выдавали в энергосистему Украины более 6 000 МВт электроэнергии.

6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС.

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