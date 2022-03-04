В Энергоатоме показали последствия ночного штурма ЗАЭС. Видео

"Энергоатом" обнародовал видеозапись с разрушениями здания Запорожской атомной электростанции в Энергодаре в результате обстрелов российских оккупантов, — информирует Эспрессо.TV.

На видео видны разрушения переходной эстакады из спецкорпуса к энергоблокам ЗАЭС. Оккупанты произвели обстрелы напротив энергоблока №3.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.

Ночью на 4 марта российские оккпанты атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок. По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили.

Президент Зеленский призвал Запад проснуться и отреагировать на обстрелы россиян Запорожской АЭС: "Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Если будет взрыв - это конец Европе".



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