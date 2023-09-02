В Энергоатоме отчитались об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС: ситуация сейчас стабильная

Об этом сообщает Энергоатом.

"По состоянию на 09:00 2 сентября фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,05 м. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой", - говорится в сообщении.

"Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, - 17,16 м. В "холодном" канале ЗаТЭС уровень воды достигает отметки 10,81 м", - сообщают в Энергоатоме.

В последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, потому что россияне его уничтожили.

Компания напоминает, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

По официальным данным, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек .

В МВД отметили, что разрушенная Каховская ГЭС восстановлению не подлежит , в то же время можно построить новую. В Укргидроэнерго отметили, что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года, а строительство будет длиться около шести лет.

Жителям Херсонщины и Николаевщины, которые из-за подрыва Каховской ГЭС потеряли урожай, выплатят компенсацию . На это из бюджета выделен 271 млн грн. Размер компенсаций может быть до 100 тыс. грн. Также правительство выделило 1 млрд грн на обеспечение четырех пострадавших от подрыва Каховской ГЭС регионов питьевой водой.