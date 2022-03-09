В "Энергоатоме" объяснили, чем грозит обесточивание ЧАЭС

Об этом сообщают в "Энергоатоме".



Известно, что в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, нуждающихся в постоянном охлаждении. А оно возможно только при наличии электроснабжения.



"Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы", – говорится в сообщении.



Кроме того, без электричества не работает вентиляция на объекте и весь персонал может получить опасную дозу излучения. Также не работает система пожаротушения, и это великий риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда.



"В настоящее время продолжаются боевые действия, а это делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания", – добавляют в сообщении.

Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.

9 мартаМАГАТЭ перестал получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.

9 марта стало известно, что в результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС.