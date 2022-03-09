В "Энергоатоме" объяснили, чем грозит обесточивание ЧАЭС
Чернобыльская атомная электростанция и другие ядерные объекты зоны отчуждения обесточены из-за повреждений высоковольтной линии. Длительное отсутствие электричества может привести к выходу радиации из хранилища отработанного ядерного топлива
Об этом сообщают в "Энергоатоме".
Известно, что в хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, нуждающихся в постоянном охлаждении. А оно возможно только при наличии электроснабжения.
"Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы", – говорится в сообщении.
Кроме того, без электричества не работает вентиляция на объекте и весь персонал может получить опасную дозу излучения. Также не работает система пожаротушения, и это великий риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда.
"В настоящее время продолжаются боевые действия, а это делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания", – добавляют в сообщении.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.
- 9 мартаМАГАТЭ перестал получать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.
- 9 марта стало известно, что в результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС.
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