Об этом в интервью BBC рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

"Никто не собирается атаковать ЗАЭС. Я думаю, что это будет оцепление станции. Причем на очень большом расстоянии от станции. После чего россияне ее покинут. Из-за того, что фактически вся остальная территория вокруг будет контролироваться ВСУ. Только такой сценарий я для себя могу представить. Другого не может быть", - сказал он.

Котин подчеркнул, что ВСУ не будет создавать угрозы повреждения ядерного материала или радиационного взрыва на ЗАЭС.

На вопрос, консультируются ли ВСУ по поводу того, как безопасно освободить эту территорию, президент Энергоатома не ответил.