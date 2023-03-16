В Энергоатоме назвали наиболее вероятный сценарий деоккупации Запорожской АЭС
Наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками. Обстреливать станцию ВСУ не будут
Об этом в интервью BBC рассказал президент Энергоатома Петр Котин.
"Никто не собирается атаковать ЗАЭС. Я думаю, что это будет оцепление станции. Причем на очень большом расстоянии от станции. После чего россияне ее покинут. Из-за того, что фактически вся остальная территория вокруг будет контролироваться ВСУ. Только такой сценарий я для себя могу представить. Другого не может быть", - сказал он.
Котин подчеркнул, что ВСУ не будет создавать угрозы повреждения ядерного материала или радиационного взрыва на ЗАЭС.
На вопрос, консультируются ли ВСУ по поводу того, как безопасно освободить эту территорию, президент Энергоатома не ответил.
- Котин сказал, что ядерной и радиационной катастрофы удастся избежать, если Запорожская атомная электростанция будет освобождена от российских оккупантов в следующем месяце.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность очередным обесточиванием ЗАЭС , которое произошло в результате массированного ракетного обстрела Украины 9 марта.
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