В Энергоатоме назвали имя российского генерала, руководившего захватом Запорожской АЭС
Команды на обстрел атомной станции, которые могли привести к катастрофе невиданных ранее масштабов, отдавал генерал-майор Росгвардии Алексей Домбровский
Об этом сообщили в Энергоатоме.
В ведомстве отметили, что такая операция была опасна для половины мира и является актом ядерного терроризма.
"Именно этот военный давал приказы обстреливать атомную станцию и жилые кварталы Энергодара. И именно он несет персональную ответственность за разрушения в городе и повреждения объектов ЗАЭС, тяжелую технику на ее территории и утилизацию снарядов на станции", - отмечают в сообщении.
Заметим, что ядерной катастрофы не произошло после обстрелов, посккольку по меньшей мере 50 снарядов, часть из которых попала в энергоблоки станции и другие здания на ее территории, не разорвались. В Энергоатоме призвали наказать ответственных за эти преступления, чтобы каждый российский террорист сидел на скамье международного суда и получил справедливый приговор.
"Именно на смену Домбровскому две недели назад в Энергодар прибыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ – генерал-майор Валерий Васильев", – добавили в ведомстве.
- Исполняющий обязанности президента ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что из-за присутствия российской военной техники нарушено техническое состояние Запорожской АЭС.
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