В Энергоатоме назвали имя российского генерала, руководившего захватом Запорожской АЭС

Об этом сообщили в Энергоатоме.



В ведомстве отметили, что такая операция была опасна для половины мира и является актом ядерного терроризма.



"Именно этот военный давал приказы обстреливать атомную станцию и жилые кварталы Энергодара. И именно он несет персональную ответственность за разрушения в городе и повреждения объектов ЗАЭС, тяжелую технику на ее территории и утилизацию снарядов на станции", - отмечают в сообщении.

Заметим, что ядерной катастрофы не произошло после обстрелов, посккольку по меньшей мере 50 снарядов, часть из которых попала в энергоблоки станции и другие здания на ее территории, не разорвались. В Энергоатоме призвали наказать ответственных за эти преступления, чтобы каждый российский террорист сидел на скамье международного суда и получил справедливый приговор.

"Именно на смену Домбровскому две недели назад в Энергодар прибыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ – генерал-майор Валерий Васильев", – добавили в ведомстве.

Исполняющий обязанности президента ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что из-за присутствия российской военной техники нарушено техническое состояние Запорожской АЭС.

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