В электронных декларациях нужно будет указывать информацию о двойном гражданстве, - Данилов
В электронные декларации добавят строку о наличии двойного гражданства или вида на жительство в другой стране
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания ведомства, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что СНБО предлагал Кабмину до конца сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.
"На сегодня все люди, которые заполняют декларации согласно закону " О предотвращении коррупции " должны обязательно ... обязательно там будет добавлена графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране. Это будет обязательным непосредственно для тех граждан, которые заполняют эти декларации. Таких граждан у нас в стране около одного млн в год. Это будет обязательным для всех ", - заявил Данилов.
По его словам, если Верховная Рада примет законопроект об олигархах, то они также должны заполнять эту декларацию и указывать свое гражданство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное