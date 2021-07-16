В электронных декларациях нужно будет указывать информацию о двойном гражданстве, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания ведомства, передает Еспресо.TV.



Он отметил, что СНБО предлагал Кабмину до конца сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.



"На сегодня все люди, которые заполняют декларации согласно закону " О предотвращении коррупции " должны обязательно ... обязательно там будет добавлена графа о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране. Это будет обязательным непосредственно для тех граждан, которые заполняют эти декларации. Таких граждан у нас в стране около одного млн в год. Это будет обязательным для всех ", - заявил Данилов.



По его словам, если Верховная Рада примет законопроект об олигархах, то они также должны заполнять эту декларацию и указывать свое гражданство.

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