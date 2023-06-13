В Эквадоре женщина проснулась в гробу на собственных похоронах: медики проводят расследование
В Эквадоре 76-летняя женщина, которую объявили мертвой в больнице, начала дышать в гробу. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет для расследования инцидента
Об этом сообщает BBC.
Медики эквадорской больницы констатировали смерть 76-летней Беллы Монтойя на прошлой неделе после подозрения на инсульт. Женщина пролежала в гробу несколько часов, однако потом члены семьи увидели, что она хватает ртом воздух. На опубликованном видео видно, как женщина лежит в открытом гробу и тяжело дышит.
Сейчас Белла Монтойя вернулась в реанимацию. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет по расследованию инцидента. В заявлении министерства говорится, что у женщины произошла кардиореспираторная остановка – потеря дыхания и сердечной деятельности – и она не реагировала на попытки реанимации.
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