В Эквадоре введена обязательная COVID-вакцинация
Правительство Эквадора ввело в стране обязательную вакцинацию от коронавируса
Об этом говорится в заявлении Минздрава.
"В Эквадоре объявляется обязательная вакцинация от коронавируса", – говорится в заявлении ведомства.
Решение принято из-за роста случаев заражения COVID-19 и угрозой распространения новых штаммов, в частности "Омикрона".
"Вакцинация не будет обязательна для тех, у которых есть медицинские противопоказания", - уточнили в министерстве.
По данным ведомства, по состоянию на 21 декабря от коронавируса в стране были полностью привиты 77,2% жителей старше 5 лет.
- Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса.
- Индонезия, Микронезия и Туркменистан сделали прививку от коронавируса обязательными для всех взрослых.
- Австрия стала первой страной в Европе, которая сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей с 1 февраля 2022, а Германия и некоторые другие европейские страны рассматривают возможность введения обязательных прививок от коронавируса.
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