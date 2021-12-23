В Эквадоре введена обязательная COVID-вакцинация

Об этом говорится в заявлении Минздрава.

"В Эквадоре объявляется обязательная вакцинация от коронавируса", – говорится в заявлении ведомства.

Решение принято из-за роста случаев заражения COVID-19 и угрозой распространения новых штаммов, в частности "Омикрона".

"Вакцинация не будет обязательна для тех, у которых есть медицинские противопоказания", - уточнили в министерстве.

По данным ведомства, по состоянию на 21 декабря от коронавируса в стране были полностью привиты 77,2% жителей старше 5 лет.

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса.

Индонезия, Микронезия и Туркменистан сделали прививку от коронавируса обязательными для всех взрослых.

Австрия стала первой страной в Европе, которая сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей с 1 февраля 2022, а Германия и некоторые другие европейские страны рассматривают возможность введения обязательных прививок от коронавируса.