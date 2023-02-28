В Эквадоре в бананах обнаружили около 9 тонн кокаина на $330 миллионов

Об этом сообщает BBC.

По словам командира полиции Фаусто Салинаса, наркотики стоили бы примерно $330 млн, если бы они добрались до места назначения.

Отметим, Эквадор стал одной из основных транзитных стран для кокаина, производимого в соседних Перу и Колумбии.

В прошлом году в Андской стране было изъято более 200 тонн наркотика, большая часть которого была обнаружена в порту Гуаякиль.

Поскольку Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире, контрабандисты часто пытаются скрыть свои нелегальные партии среди фруктов, доставляемых из Гуаякиля по всему миру.

На этот раз наркотики были найдены внутри контейнера, заполненного ящиками с бананами, направлявшимися в Бельгию.

Бельгия стала страной, где в последние годы было изъято наибольшее количество кокаина в Европейском Союзе, а порт Антверпена является главным пунктом ввоза нелегального наркотика.

"Я глубоко обеспокоен тем, что расширение рынка кокаина в ЕС приводит к росту насилия и коррупции в государственных учреждениях и управлении", – сказал директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании Алексис Годсил.

Он добавил, что "возрастающий поток кокаина сейчас угрожает всему Европейскому Союзу".