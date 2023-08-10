В Эквадоре убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио
9 августа тремя выстрелами в голову был убит Фернандо Вильявисенсио, кандидат в президенты от движения Construye после политического митинга, состоявшегося в Колизее колледжа Андерсон в Кито
Об этом пишет издание El Universo.
Подтверждение его смерти предоставил его личный друг и советник кампании доктор Карлос Фигероа, который сказал, что Вильявисенсио получил три ранения в голову. Когда он осмотрел его, у него уже не было признаков жизни.
Инцидент произошел около 18:20. Свидетели отметили, что раздались выстрелы, и они увидели, как Виллависенсио упал тяжело раненный на землю.
Общее количество пострадавших пока неизвестно, но источники, близкие к кампании, сообщили, что их будет около восьми, из которых семеро были госпитализированы в ту же больницу.
Нацполиция провела операцию по установлению виновных в произошедшем.
- Напомним, в июле 2022 года в Японии стреляли в бывшего премьер-министра и лидера Либерально-демократической партии Синдзо Абэ. Он скончался в больнице.
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