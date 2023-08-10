В Эквадоре убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио

Об этом пишет издание El Universo.

Подтверждение его смерти предоставил его личный друг и советник кампании доктор Карлос Фигероа, который сказал, что Вильявисенсио получил три ранения в голову. Когда он осмотрел его, у него уже не было признаков жизни.

Инцидент произошел около 18:20. Свидетели отметили, что раздались выстрелы, и они увидели, как Виллависенсио упал тяжело раненный на землю.

Общее количество пострадавших пока неизвестно, но источники, близкие к кампании, сообщили, что их будет около восьми, из которых семеро были госпитализированы в ту же больницу.

Нацполиция провела операцию по установлению виновных в произошедшем.