В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6.8, по меньшей мере 16 человек погибли
В субботу днем в Эквадоре произошло мощное землетрясение магнитудой 6.8, по меньшей мере 16 человек погибли в результате явления на юге страны
Об этом пишут CNN.
По данным Геологической службы США, в субботу днем подземные толчки произошли вблизи южного города Балао и имели глубину более 65 км. По меньшей мере 16 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8 баллов, произошедшего на юге Эквадора.
По оценкам, 381 человек получил ранения в результате землетрясения, сообщил Генеральный секретариат по коммуникации президента Эквадора в своем официальном аккаунте в твиттере.
В провинции Эль-Оро погибли не менее 11 человек. Еще по меньшей мере один человек погиб в провинции Асуай. В предварительном заявлении власти сообщили, что человек в Асуае погиб, когда стена обрушилась на автомобиль, и что по меньшей мере трое жертв в Эль-Оро погибли, когда упала башня с камерами наблюдения.
- Напомним, второй раз за месяц на южную часть Африки обрушился циклон "Фредди", сообщается о по меньшей мере 438 погибших.
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