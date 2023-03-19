В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6.8, по меньшей мере 16 человек погибли

Об этом пишут CNN.

По данным Геологической службы США, в субботу днем подземные толчки произошли вблизи южного города Балао и имели глубину более 65 км. По меньшей мере 16 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8 баллов, произошедшего на юге Эквадора.

По оценкам, 381 человек получил ранения в результате землетрясения, сообщил Генеральный секретариат по коммуникации президента Эквадора в своем официальном аккаунте в твиттере.

В провинции Эль-Оро погибли не менее 11 человек. Еще по меньшей мере один человек погиб в провинции Асуай. В предварительном заявлении власти сообщили, что человек в Асуае погиб, когда стена обрушилась на автомобиль, и что по меньшей мере трое жертв в Эль-Оро погибли, когда упала башня с камерами наблюдения.