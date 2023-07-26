В Эквадоре массовые бунты в тюрьмах: погибли 18 осужденных

Об этом сообщает The Guardian.

Столкновения начались в субботу в одной из самых опасных тюрем страны Penitenciaría del Litoral в городе Гуаякиль. Заключенные использовали даже огнестрельное оружие и взрывные устройства.

Кроме этого, бунты бушуют и в 13 других тюрьмах – там взяли в плен 96 правоохранителей, а заключенные объявили голодовку, требуя улучшения санитарных условий и питания.

"На этот момент подтверждена смерть 18 заключенных после столкновений, зарегистрированных с субботы. Пострадали 10 человек, в том числе один полицейский", - сообщила прокуратура страны.

В ответ президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в тюрьмах страны на 60 дней и разрешил вооруженным силам восстановить контроль над местами лишения свободы.

Другие случаи в тюрьмах

В июне 2023 года в тюрьме, расположенной неподалеку от столицы Гондураса, произошел бунт, во время которого по меньшей мере 41 женщина была убита, а некоторые из них погибли в результате смертельных ожогов.

В 2017 году в Гватемале произошло массовое беспорядок в женской тюрьме, когда заключенные подожгли матрасы в знак протеста против изнасилований и других видов жестокого обращения в переполненном учреждении. От дыма и огня погибла 41 девушка.

Еще одна тюремная катастрофа произошла в Гондурасе в 2012 году в пенитенциарной колонии Комаягуа, где 361 заключенный погиб во время пожара. Большинство жертв не были обвинены или осуждены за преступления.