В Эквадоре массовые бунты в тюрьмах: погибли 18 осужденных
В тюрьмах Эквадора начались массовые бунты – погибли 18 заключенных, а почти 100 тюремных телохранителей попали в плен.
Об этом сообщает The Guardian.
Столкновения начались в субботу в одной из самых опасных тюрем страны Penitenciaría del Litoral в городе Гуаякиль. Заключенные использовали даже огнестрельное оружие и взрывные устройства.
Кроме этого, бунты бушуют и в 13 других тюрьмах – там взяли в плен 96 правоохранителей, а заключенные объявили голодовку, требуя улучшения санитарных условий и питания.
"На этот момент подтверждена смерть 18 заключенных после столкновений, зарегистрированных с субботы. Пострадали 10 человек, в том числе один полицейский", - сообщила прокуратура страны.
В ответ президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в тюрьмах страны на 60 дней и разрешил вооруженным силам восстановить контроль над местами лишения свободы.
Другие случаи в тюрьмах
В июне 2023 года в тюрьме, расположенной неподалеку от столицы Гондураса, произошел бунт, во время которого по меньшей мере 41 женщина была убита, а некоторые из них погибли в результате смертельных ожогов.
В 2017 году в Гватемале произошло массовое беспорядок в женской тюрьме, когда заключенные подожгли матрасы в знак протеста против изнасилований и других видов жестокого обращения в переполненном учреждении. От дыма и огня погибла 41 девушка.
Еще одна тюремная катастрофа произошла в Гондурасе в 2012 году в пенитенциарной колонии Комаягуа, где 361 заключенный погиб во время пожара. Большинство жертв не были обвинены или осуждены за преступления.
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