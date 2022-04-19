В Экопарке под Харьковом обнаружили тела двух работников, расстрелянных российскими захватчиками

Об этом сообщается в Фейсбуке учреждения.

"Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, пропавших в начале марта, погибли", - говорится в сообщении.

В Экопарке отметили, что, когда началась война, эти сотрудники остались и помогали кормить животных. 7 марта приехавшие туда их не нашли. Пропавших долго искали, подключали стражей порядка, до последнего надеялись, что они смогли выжить. Однако вчера было получено подтверждение, что их тела найдены. Ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении.

Напомним, российские войска почти полностью разрушили Фельдман Экопарк, расположенный по харьковской кольцевой дороге в Дергачевском районе. Комплекс находится на линии огня с первого дня вторжения, из-за разрушения вольеров некоторые животные разбежались, многие животные погибли, в частности потомство белых тигров, пантер, ягуаров. Во время обстрела погибли три сотрудника Экопарка, которые приезжали кормить животных. На середину апреля всех выживших животных из Экопарка вывезли в другие украинские города.

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