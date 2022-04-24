В экономическом плане мы отброшены на 30-40 лет назад, – мэр Бучи о разрушении города

Чиновниц высказал такое мнение в эфире Эспрессо.



"Ситуация в населенных пунктах Киевщины очень похожа: орками сразу была уничтожена критическая инфраструктура - вода, газ, свет, связь. Россияне сознательно все это уничтожили, ведь нужды уничтожать всю инфраструктуру не было. Они умышленно это делали, чтобы повлечь за собой возмущение людей и таким образом , может быть, на этом играть", - отметил Федорук.



Мэр добавил, что ситуация по жилым, частным и промышленным объектам во всех населенных пунктах Киевщины разная, но все равно одинаково плачевная.



"В экономическом смысле мы уже отброшены на 30-40 лет назад. Все экономически активные предприятия были уничтожены", - отметил Анатолий Федорук.

Напомним, российские оккупанты насиловали как женщин, так и мужчин в Киевской области.

Ранее Анатолий Федорук сообщал, что в Буче Киевской области завершается сбор и эксгумация тел погибших во время временной российской оккупации.