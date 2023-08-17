В Екатеринбурге в РФ горит здание ледовой арены: эвакуировали 200 человек
В российском Екатеринбурге в четверг, 17 августа, вспыхнула главная стройплощадка ледовой арены. Спасатели эвакуировали 200 человек
Об этом сообщает РИА Новости и E1 .
"Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает МЧС", - пишет РИА новости.
Сообщается, что пожар на ледовой арене был локализован на 10 квадратных метрах. Также спасатели эвакуировали из здания более 200 человек.
РосСМИ отмечают, что на крыше ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия.
"Информации о пострадавших не поступало. Пожарные проводят обследование здания с целью поиска очага возгорания", – сообщили в МЧС.
- В среду, 16 августа, министерство обороны России заявило , что Украина, по их мнению, атаковала тремя беспилотниками объекты в Калужской области РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное