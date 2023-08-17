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В Екатеринбурге в РФ горит здание ледовой арены: эвакуировали 200 человек

17 августа, 2023 четверг
12:10
Мир

В российском Екатеринбурге в четверг, 17 августа, вспыхнула главная стройплощадка ледовой арены. Спасатели эвакуировали 200 человек

Об этом сообщает РИА Новости и E1 .

"Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает МЧС", - пишет РИА новости.

Сообщается, что пожар на ледовой арене был локализован на 10 квадратных метрах. Также спасатели эвакуировали из здания более 200 человек.

РосСМИ отмечают, что на крыше ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия.

"Информации о пострадавших не поступало. Пожарные проводят обследование здания с целью поиска очага возгорания", – сообщили в МЧС.

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Россия
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