Об этом сообщает РИА Новости и E1 .

"Строящаяся УГМК-арена загорелась в Екатеринбурге, сообщает МЧС", - пишет РИА новости.

Сообщается, что пожар на ледовой арене был локализован на 10 квадратных метрах. Также спасатели эвакуировали из здания более 200 человек.

РосСМИ отмечают, что на крыше ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия.

"Информации о пострадавших не поступало. Пожарные проводят обследование здания с целью поиска очага возгорания", – сообщили в МЧС.