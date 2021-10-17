В Екатеринбурге от жженого алкоголя умерло 12 мужчин и 6 женщин

Речь идет о 12 мужчин и 6 женщин, информирует Еспресо.TV .



Как установило следствие, они покупали поддельное спиртное на рынке "Ботанический" (улица Патриса Лулумбы, 4) у предпринимателей Армена Аватисяна (42 года) и Надира Мамедова (54 года), сообщает местное издание E1.ru.



Читайте также: Елизавета II полностью отказалась от спиртного, - Telegraph



При этом гражданина Армении Аватисяна ранее уже штрафовали за изготовление и сбыт суррогата.



Справка



Это не первое массовое отравление суррогатом со смертельным исходом, что случилось с жителями Урала за этот месяц. В начале октября в Орске погибли 34 человека и пострадали 67 человек, выпили жженый алкоголь с этанолом.



По факту происшествия в Орске российскими силовиками был задержан девять человек.



Суррогатные напитки там сбывали со склада на торгово-закупочной базе, где изъято более 1,2 тыс. пол-литровых бутылок алкоголя без маркировки. Экспертиза обнаружила в составе напитков метанол.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb