В Екатеринбурге от жженого алкоголя умерло 12 мужчин и 6 женщин
В 12-м и 32-м военных городках, что в Чкаловском районе города Екатеринбурга (Урал, РФ), после отравления метиловым спиртом найдены мертвыми 18 человек в возрасте от 25-30 до 78 лет
Речь идет о 12 мужчин и 6 женщин, информирует Еспресо.TV .
Как установило следствие, они покупали поддельное спиртное на рынке "Ботанический" (улица Патриса Лулумбы, 4) у предпринимателей Армена Аватисяна (42 года) и Надира Мамедова (54 года), сообщает местное издание E1.ru.
Читайте также: Елизавета II полностью отказалась от спиртного, - Telegraph
При этом гражданина Армении Аватисяна ранее уже штрафовали за изготовление и сбыт суррогата.
Справка
Это не первое массовое отравление суррогатом со смертельным исходом, что случилось с жителями Урала за этот месяц. В начале октября в Орске погибли 34 человека и пострадали 67 человек, выпили жженый алкоголь с этанолом.
По факту происшествия в Орске российскими силовиками был задержан девять человек.
Суррогатные напитки там сбывали со склада на торгово-закупочной базе, где изъято более 1,2 тыс. пол-литровых бутылок алкоголя без маркировки. Экспертиза обнаружила в составе напитков метанол.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное