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В Екатеринбурге от жженого алкоголя умерло 12 мужчин и 6 женщин

17 октября, 2021 воскресенье
08:14
Мир

В 12-м и 32-м военных городках, что в Чкаловском районе города Екатеринбурга (Урал, РФ), после отравления метиловым спиртом найдены мертвыми 18 человек в возрасте от 25-30 до 78 лет

Речь идет о 12 мужчин и 6 женщин, информирует Еспресо.TV .

Как установило следствие, они покупали поддельное спиртное на рынке "Ботанический" (улица Патриса Лулумбы, 4) у предпринимателей Армена Аватисяна (42 года) и Надира Мамедова (54 года), сообщает местное издание E1.ru.

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При этом гражданина Армении Аватисяна ранее уже штрафовали за изготовление и сбыт суррогата.

Справка

Это не первое массовое отравление суррогатом со смертельным исходом, что случилось с жителями Урала за этот месяц. В начале октября в Орске погибли 34 человека и пострадали 67 человек, выпили жженый алкоголь с этанолом.

По факту происшествия в Орске российскими силовиками был задержан девять человек.

Суррогатные напитки там сбывали со склада на торгово-закупочной базе, где изъято более 1,2 тыс. пол-литровых бутылок алкоголя без маркировки. Экспертиза обнаружила в составе напитков метанол.

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