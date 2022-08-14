О пишет Reuters .

Пожар произошел в 07:00 по Гринвичу, когда в церкви Абу Сифин в районе Имбаба находились 5 тыс. человек. Огонь заблокировал выход из помещения, в результате чего образовалась давка.

"Люди собирались на третьем и четвертом этаже, и мы видели дым, идущий со второго этажа. Люди бросились спускаться по лестнице и смотрели, падая друг на друга. Затем мы услышали удар, искры и огонь, вылетавший из окна", - рассказал. верующий Ясир Мунир.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших.

Прихожане Махер Мурад, брат одной из жертв, рассказал, что среди погибших было много детей.

Как только я отошел от церкви всего на 10 метров, я услышал крик и увидел густой дым. После того, как пожарные потушили огонь, я узнал тело моей сестры. Все тела обуглены, многие из них - дети, которые были в детской комнате церкви ", – отметил он.

В издании отметили, что в конце 2020 года произошел пожар в COVID-больнице, в результате которого по меньшей мере семь человек погибли, еще несколько пострадали.

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