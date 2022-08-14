В Египте во время мессы произошел пожар в христианской церкви: погиб 41 человек, еще 45 пострадали
В египетской Гизе 14 августа во время мессы загорелась церковь, в результате чего по меньшей мере 41 человек погиб, еще 45 пострадали
О пишет Reuters .
Пожар произошел в 07:00 по Гринвичу, когда в церкви Абу Сифин в районе Имбаба находились 5 тыс. человек. Огонь заблокировал выход из помещения, в результате чего образовалась давка.
"Люди собирались на третьем и четвертом этаже, и мы видели дым, идущий со второго этажа. Люди бросились спускаться по лестнице и смотрели, падая друг на друга. Затем мы услышали удар, искры и огонь, вылетавший из окна", - рассказал. верующий Ясир Мунир.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших.
Прихожане Махер Мурад, брат одной из жертв, рассказал, что среди погибших было много детей.
Как только я отошел от церкви всего на 10 метров, я услышал крик и увидел густой дым. После того, как пожарные потушили огонь, я узнал тело моей сестры. Все тела обуглены, многие из них - дети, которые были в детской комнате церкви ", – отметил он.
В издании отметили, что в конце 2020 года произошел пожар в COVID-больнице, в результате которого по меньшей мере семь человек погибли, еще несколько пострадали.
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