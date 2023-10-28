В Египте в результате ДТП погибли по меньшей мере 32 человека, 63 ранены

Об увеличении количества пострадавших в ДТП сообщаетSky News , со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта.

Указано, что число погибших возросло до 32 человек. Кроме того, стало известно еще о трех человек, которые получили ранения. Таким образом, количество пострадавших возросло до 63 человек.

О ДТП писало издание Al-Qabas.

Отмечается, что автомобили столкнулись на пустынной дороге. Авария произошла из-за утечки смазки одного из автомобилей, это привело к столкновению и возгоранию машин.

В результате аварии погибли 28 человек и еще 60 получили ранения, их доставили в больницы в Вади-Натруне и Западной Нубарии.