В Египте в результате ДТП погибли по меньшей мере 32 человека, 63 ранены
В Египте в провинции Бехейра из-за столкновения большого количества автомобилей погибли 32 человека, еще 63 получили ранения
Об увеличении количества пострадавших в ДТП сообщаетSky News , со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта.
Указано, что число погибших возросло до 32 человек. Кроме того, стало известно еще о трех человек, которые получили ранения. Таким образом, количество пострадавших возросло до 63 человек.
О ДТП писало издание Al-Qabas.
Отмечается, что автомобили столкнулись на пустынной дороге. Авария произошла из-за утечки смазки одного из автомобилей, это привело к столкновению и возгоранию машин.
В результате аварии погибли 28 человек и еще 60 получили ранения, их доставили в больницы в Вади-Натруне и Западной Нубарии.
- В американском штате Луизиана из-за сильного тумана произошло ДТП с участием 158 автомобилей. В результате столкновения автомобилей погибли семь человек, еще 25 - госпитализировали.
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