В Египте полицейский открыл огонь по туристам из Израиля: МИД страны подтвердил гибель двух своих граждан
В воскресенье, 8 октября, офицер полиции в Египте расстрелял автобус, в котором находились израильские туристы. По предварительным данным, погибли три человека, среди которых двое - граждане Израиля
Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на телеканал Extra News.
Отмечается, что стрельба произошла в египетском городе Александрия. Помимо израильских туристов погиб их гид-египтянин.
Впоследствии министерство иностранных дел подтвердило гибель двух своих граждан в результате стрельбы в Египте. Еще один израильтянин ранен, его состояние - средней тяжести.
"Министерство иностранных дел, Совет национальной безопасности, Армия обороны Израиля и посольство Израиля в Каире работают над возвращением израильтян домой", - говорится в сообщении.
СМИ сообщают, что нападавший был задержан.
Нападение полицейского произошло в тот момент, когда Израиль совершал бомбардировку сектора Газа, сражаясь с боевиками ХАМАС.
События в Израиле: что известно
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.
Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.
Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.
Израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.
Боевики ливанской военно-политической организации "Хезболла" обстреляли израильские позиции на границе со спорными Голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля.
Нападение ХАМАС на Израиль имеет целью отвлечь внимание мирового сообщества от того, что делает Россия в Украине, сообщил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.
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