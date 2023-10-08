В Египте полицейский открыл огонь по туристам из Израиля: МИД страны подтвердил гибель двух своих граждан

Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на телеканал Extra News.

Отмечается, что стрельба произошла в египетском городе Александрия. Помимо израильских туристов погиб их гид-египтянин.



Впоследствии министерство иностранных дел подтвердило гибель двух своих граждан в результате стрельбы в Египте. Еще один израильтянин ранен, его состояние - средней тяжести.

"Министерство иностранных дел, Совет национальной безопасности, Армия обороны Израиля и посольство Израиля в Каире работают над возвращением израильтян домой", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что нападавший был задержан.

Нападение полицейского произошло в тот момент, когда Израиль совершал бомбардировку сектора Газа, сражаясь с боевиками ХАМАС.

События в Израиле: что известно

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

Израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.

Боевики ливанской военно-политической организации "Хезболла" обстреляли израильские позиции на границе со спорными Голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль имеет целью отвлечь внимание мирового сообщества от того, что делает Россия в Украине, сообщил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.