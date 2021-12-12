Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Египте погиб отец бывшей народной депутата Татьяны Чорновол

В Египте погиб отец бывшей народной депутата Татьяны Чорновол

12 декабря, 2021 воскресенье
20:01
Общество

Отец журналистки и бывшей депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол, Николай Чорновол, погиб во время отдыха в Египте

Об этом сообщила Татьяна Черновол в facebook.

"Мой папа Николай Чорновол погиб в Египте. Мы так и не знаем, что случилось. Отдыхал с мамой. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросил маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. Мама помогла... На мелководье стал - и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили остановившееся по дороге сердце", - написала Чорновол.

Она добавила, что анализы были в норме, мозг был жив, с каждым днем становилось лучше.

"Думали – чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Но вдруг состояние ухудшилось… Мне объяснили, что после клинической смерти не все просыпаются, мозг не хочет включаться", – написала Чорновол.

Она рассказала, что египетские врачи боролись за его жизнь, но родным так и не объяснили, что произошло.

Также Черновол отметила, что у них были проблемы со страховщиками, которые тоже не внесли ясность в причину смерти мужчины.

Она сообщила, что похоронят ее отца во вторник 14 декабря, на кладбище села Гора, в Киевской области, где она сейчас проживает.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Египет
гибель
Читайте также:
НАТО
11 декабря, 2021 суббота
В МИД Грузии отреагировали на заявление России о недопустимости вступления страны в НАТО
Василь Ломаченко та Річард Коммі (праворуч)
12 декабря, 2021 воскресенье
Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция боя
Російські військові
11 декабря, 2021 суббота
Угроза с севера серьезна как никогда: Путин перебросит Лукашенко войска из Ельни, - Бессмертный
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.85
    Покупка 26.85
    Продажа 27.13
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
12 декабря
22:22
Эксклюзив
Зеленский и Путин
Обещание Зеленского о "мире" с Путиным было безграмотным, - Ахмед Закаев
22:01
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед зимним перерывом
21:47
Эксклюзив
Вооруженные Силы Украины
Путина сдерживает готовность Украины беспощадно бить врага. И будут гибнуть не хипстеры, а "крымнашисты" и их дети, - Пионтковский
21:25
УПЛ: "Колос" на последних минутах вырвал победу над "Минаем"
21:05
Эксклюзив
Не белорусской границе с Польшей
В ЕС из Беларуси прорываются не беженцы, а диверсанты частных армий, - Роман Бессмертный
20:49
Австрия вышла из общенационального локдауна
20:27
"Шахтер" объявил, что Марлос покидает команду
19:40
В Новой Каледонии прошел референдум о независимости от Франции
19:21
Большая семерка официально предупредила Россию о высокой цене нападения на Украину
18:56
"Динамо" не смогло переиграть "Зарю" и отпустило "Шахтер" в отрыв в УПЛ
18:25
гривна
Шмыгаль объяснил, как и когда можно получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию
18:02
Усик и Фьюри столкнулись на бою Ломаченко в Нью-Йорке
17:28
сепар ООС
12 декабря на фронте: российские оккупанты совершили четыре обстрела
17:16
Обнародовано видео еще одного инцидента замглавы МИД Гогилашвили с полицией
16:48
Формула-1: В заключительной гонке сезона определился новый чемпион мира
16:28
Байден и Путин проведут по видеосвязи еще один разговор об Украине, - Кремль
16:15
На Полтавщине активисты пикетировали первое заседание переизбранного Карловского городского совета
16:12
Папа Франциск
Папа Римский помолился за мир в Украине
15:51
"Черноморец" победил "Металлист 1925" в чемпионате Украины
15:36
Путин назвал распад СССР трагедией и заявил, что видел карты раздела России
15:20
Страны G7 подготовили заявление с предупреждением о последствиях агрессии РФ против Украины, - Reuters
14:51
"Россия будет финансово изолирована". Песков подтвердил, что Байден предупредил Путина
14:30
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Россия перебросит войска со Смоленщины в Беларусь. Для удара по Украине - Роман Бессмертный
14:10
Александр Гогилашвили
Прошу уволить Гогилашвили, - Зеленский
13:50
Силовики Лукашенко во время обыска у оппозиционера поставили его мать на колени
13:27
Тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур завоевала первое золото на чемпионате мира
13:00
Ломаченко не вышел на ринг с флагом Украины
12:44
Недалеко от российского Хабаровска школьницы убили пенсионера за $136
12:20
Названы самые распространенные ошибки в Радиодиктанте национального единства - 2021
11:40
Хадижат Кадырова
21-летняя дочь Кадырова получила медаль "За заслуги"
11:00
Взрыв газа на Сицилии: есть погибшие и раненые
10:36
Над прифронтовыми районами Украины пролетел самолет-разведчик из Британии
10:15
Вифлеемский огонь киевлянам передадут в Михайловском Златоверхом
10:00
Нелегалы ранили в лицо польского пограничника
09:21
Нарендра Моди
От имени премьера Индии хакеры "признали" биткойн
09:00
COVID-19
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 238 смертей, 2,5 тыс. госпитализаций, более 5 тыс. заражений
08:39
Мука
В Беларуси запретили вывозить из страны муку
08:12
Черкасчане против застройки Замкового спуска. Мэр Бондаренко обещает рассмотреть петицию
07:47
Байден и Путин
Байден - Путину: Россия будет платить "ужасную цену"
07:22
В зоне ООС
11 декабря на фронте: с российской стороны - три обстрела, с украинской - раненый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV