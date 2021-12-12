В Египте погиб отец бывшей народной депутата Татьяны Чорновол
Отец журналистки и бывшей депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол, Николай Чорновол, погиб во время отдыха в Египте
Об этом сообщила Татьяна Черновол в facebook.
"Мой папа Николай Чорновол погиб в Египте. Мы так и не знаем, что случилось. Отдыхал с мамой. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросил маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. Мама помогла... На мелководье стал - и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили остановившееся по дороге сердце", - написала Чорновол.
Она добавила, что анализы были в норме, мозг был жив, с каждым днем становилось лучше.
"Думали – чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Но вдруг состояние ухудшилось… Мне объяснили, что после клинической смерти не все просыпаются, мозг не хочет включаться", – написала Чорновол.
Она рассказала, что египетские врачи боролись за его жизнь, но родным так и не объяснили, что произошло.
Также Черновол отметила, что у них были проблемы со страховщиками, которые тоже не внесли ясность в причину смерти мужчины.
Она сообщила, что похоронят ее отца во вторник 14 декабря, на кладбище села Гора, в Киевской области, где она сейчас проживает.
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