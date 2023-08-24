В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
Немецкий общественный радиовещатель Deutschlandfunk попал в центр скандала, когда в эфире одной из его передач раздался комментарий о необходимости "четвертить" президента Украины для завершения войны
Об этом сообщает Bild.
В программе Deutschlandfunk "Контроверс" в понедельник, где обсуждалось, как можно остановить агрессивную войну России, один из слушателей призвал к "четвертке" и "обезглавлению" президента Украины Владимира Зеленского.
"Арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцида, четвертовать его заживо и отрубить ему голову", – так звучал полный комментарий мужчины по фамилии Фишер.
Deutschlandfunk описывает программу "Контроверс" как формат, в котором "сталкиваются многие мнения на одну тему" – как в прямом эфире, так и в записи. Приведенный выше комментарий был записан заранее, подтвердили Bild в пресс-службе радио.
Немецкий адвокат Патрик Хайнеманн заявил, что подал в суд на Deutschlandfunk при содействии публичным подстрекательством к насилию и на мужчину, который озвучил предложение "четвертовать" Зеленского.
После того как ситуация получила огласку, Deutschlandfunk удалила скандальный отрывок из программы, извинилась за "ошибку опытной редакционной команды" и начала внутреннюю проверку.
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