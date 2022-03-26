В эфире Еспресо будут выходить программы Голоса Америки

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Напомним, что в эфире "Еспресо" продолжается информационный телемарафон. Его цель – обеспечить всестороннее освещение ситуации в Украине и мире, с соблюдением украинской информационной безопасности.

Кроме телепроектов "Еспресо" зрители могут просматривать программы других украинских и иностранных телеканалов. В частности, наши новостные выпуски дополняют регулярные включения корреспондентов “UA: Общественное” с оперативной информацией о ситуации в разных регионах Украины, особенно с горячих точек.

Каждый день в 10:00 в эфир выходит программа "Разом/Beraber" - общий проект телеканалов "Еспресо" и "АТР". Кроме оперативного информирования о ситуации в стране, в программе появляются актуальные вопросы крымскотатарской общины и Крыма.

Также в рамках информационного телемарафона на "Еспресо" каждый день в 18:00 в эфире информационно-аналитическая программа "Свобода Live" производства украинской службы Радио Свобода.

"С началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины программа Свобода Live перешла в ежедневный режим, чтобы аудитория регулярно получала проверенную и максимально полную информацию. Ведь именно соблюдение стандартов и принципов независимой журналистики, объективная подача информации является приоритетом всех проектов Радио Свобода ", - сказала главная редактор информационно-аналитического вещания Украинской службы Радио Свобода Татьяна Овдиенко.

На протяжении нескольких лет в эфире Еспресо и новостные выпуски от нашего давнего партнера - BBC. Программа выходит в прямом эфире из Лондона с понедельника по пятницу в 21:00 по киевскому времени. Каждую субботу в 11:10 для зрителей Еспресо - актуальные новости французских коллег из France 24.



Информационный вечер дополнит программа "Время-Time" производства компании "Голос Америки", которая будет выходить на телеканале с понедельника по пятницу в 22:30.

Также с первого дня полномасштабной войны России против Украины в эфире Еспресо в дневном и вечернем прайм тайме мы транслируем эфир телемарафона Единые новости.



“В это чрезвычайно сложное и ответственное время чрезвычайно важно давать полную, качественную, проверенную информацию и аналитику, как по поводу событий в Украине, так и международной жизни. Поэтому мы благодарны коллегам и партнерам других телеканалов за сотрудничество и помощь”, - прокомментировала директор телеканала “Еспресо” Екатерина Ермолович.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb