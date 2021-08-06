В Эфиопии тиграйские сепаратисты захватили город Лалибэле с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО
Город Лалибела в регионе Амхара с населением менее 20 тыс. человек и церквями, включенными в мировое наследие ЮНЕСКО захвачен силами Тыграй из соседнего региона
Об этом рассказывает "Радио Свобода".
Сепаратисты северного региона Тыграй, который ведет войну за независимость с центральным правительством Эфиопии, захватили город Лалибела.
Лалибела известна своими монолитными церквями, высеченными в камне, которые были включены в наследие ЮНЕСКО еще в 1978 году.
Заместитель мэра Лалибэлы Мандефро Тадессе заявил, что властям придется сотрудничать с повстанцами, чтобы "гарантировать сохранение этого сокровища".
По его словам, местные жители вынуждены были покинуть город, хотя обошлось без стрельбы.
Госдеп США призвал беречь культурное наследие города.
Церкви Лалибэлы, включенные в наследие ЮНЕСКО, в частности - Святого Георгия - построены в 12 в. при правлении императора (негуса) Эфиопии Гебре Мескель Лалибэлы,
- Напомним, в Эфиопии продолжается вооруженный конфликт между правительством страны и "Народным фронтом освобождения Тыграй" (НФЗТ), который вспыхнул в ноябре 2020 года. Регион Тыграй поднял восстание против правительства после того, как оно инициировало демократические реформы и начало демонтаж авторитарно-феодальной политической системы.
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