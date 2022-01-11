В Эфиопии из-за атаки военного дрона погибли 17 человек

Об этом пишет Associated Press.



Местная администрация сообщила, что дрон совершил атаку 10 января вблизи поселка Май Цебри. В результате погибли 17 гражданских. Эту информацию подтвердили очевидцы инцидента.



Представитель правительства и Минобороны Эфиопии не ответили на запрос журналистов прокомментировать событие.



Издание отмечает, что в последнее время такие атаки происходят часто из-за того, что войска правительства пытаются изгнать повстанцев из Тиграя.



Инцидент произошел, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в телефонном разговоре пообещал президенту США Джо Байдену не совершать атак против гражданских и пойти на диалог с повстанцами. Кроме того, американский президент призвал уволить людей, которых арестовали после введения в стране чрезвычайного положения. AP добавляет, что среди них есть и журналисты, в том числе их корреспондент Амир Аман Кияро.

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