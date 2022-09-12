Прямой эфир прощания транслирует BBC.

12 сентября, около 16 часов по Киеву, через центр Эдинбурга двинулась процессия с гробом королевы Британии - из замка Голирудхауз в Эдинбургский собор.

Гроб сопровождали дети Елизаветы II. Кроме короля Чарльза III, за гробом шли другие дети монарха – принцы Эндрю и Эдуард и принцесса Анна, а также ее муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс. За ними ехал автомобиль с королевой-консортом Камиллой и женой принца Эдуарда, графиней Уэссекской Софи.

Толпы людей собрались в центре Эдинбурга.

Гроб с телом Елизаветы II останется в Эдинбургском соборе еще сутки, после чего отправится в Лондон.