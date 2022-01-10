В "Дженоа" продолжаются споры о будущем Шевченко: мнения руководства разделились
Сегодня, 10 января, руководство итальянской "Дженоа" примет решение о будущем главного тренера Андрея Шевченко
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, между руководителями "Дженоа" сейчас идет жесткое противостояние. Мнения боссов по поводу будущего украинца Андрея Шевченко разделились. Но все понимают, что решение придется принять и найти компромисс.
Кандидатом на замену Шевченко является Фабио Каннаваро, с которым уже даже провели собеседование. Легендарный футболист взял время на размышления.
9 января "Дженоа" дома уступила "Специи" (0:1), которая также ведет борьбу за сохранение прописки в Серии А. Андрей Шевченко пропустил встречу из-за коронавируса.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 19-й позиции.
- Напомним, 8 января президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию о возможном назначении новым главным тренером сборной Польши украинца Андрея Шевченко.
- 8 января "Дженоа" купила футболиста молодежной сборной Италии Келвина Йебоа.
- 10 января стало известно, что украинский тренер Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в итальянской "Дженоа".
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