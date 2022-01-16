В "Дженоа" назвали причину увольнения Шевченко

Об этом Шпорс заявил в интервью La Gazzetta dello Sport.

По его словам, Шевченко уволили, поскольку "Дженоа" под его руководством не продемонстрировала прогресса в игре и не достигла положительных результатов.

"К сожалению, улучшения в нашей игре не произошло, а результаты, которые очень важны для нас, не пришли. В какой-то момент мы поняли, что у нас нет достаточной энергии для предстоящего матча с "Фиорентиной". Поэтому решили принять решение быстро. Мы хотели быть честными и открытыми с Шевченко. Быстрое решение часто лучше, чем позднее", - сказал Шпорс.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" - на 19-й позиции.

Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где проиграла в дополнительное время 1:3.

С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.

Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.

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