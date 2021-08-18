В Джелалабаде граждане во время протеста спустили флаг талибов: по меньшей мере один убитый
18 августа в центре провинции Нангархар - 280-тысячном городе Джелалабад местное население вышло на протест с флагами Афганистана. В ходе протестов талибы открыли огонь по толпе
Об этом рассказывает Associated Press .
Отмечается, что по крайней мере один человек был убит в ходе протестов в городе Джелалабад.
Десятки людей собрались в городе Джалалабад, чтобы поднять национальный флаг в канун Дня независимости Афганистана 19 августа, который приурочен к концу британского господства в 1919 году.
Протестующие опустили флаг Талибана - белое знамя с Шахада. Шахада - это фраза "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его".
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В ответ талибы открыли огонь.
На видеозаписи видно, как талибы стреляют в воздух и набрасываются на людей с дубинками, чтобы разогнать толпу. Репортер местного информационного агентства Бабрак Амирзада сказал, что его и телеоператора с другой агентства избили талибы, когда он пытался осветить эти события.
Местный представитель здравоохранения на правах анонимности рассказал жуналистам, что по крайней мере один человек погиб, а шестеро получили ранения.
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