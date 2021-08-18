В Джелалабаде граждане во время протеста спустили флаг талибов: по меньшей мере один убитый

Об этом рассказывает Associated Press .



Отмечается, что по крайней мере один человек был убит в ходе протестов в городе Джелалабад.



Десятки людей собрались в городе Джалалабад, чтобы поднять национальный флаг в канун Дня независимости Афганистана 19 августа, который приурочен к концу британского господства в 1919 году.



Протестующие опустили флаг Талибана - белое знамя с Шахада. Шахада - это фраза "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его".



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В ответ талибы открыли огонь.



На видеозаписи видно, как талибы стреляют в воздух и набрасываются на людей с дубинками, чтобы разогнать толпу. Репортер местного информационного агентства Бабрак Амирзада сказал, что его и телеоператора с другой агентства избили талибы, когда он пытался осветить эти события.



Местный представитель здравоохранения на правах анонимности рассказал жуналистам, что по крайней мере один человек погиб, а шестеро получили ранения.

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